Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Ortaokulu'nda beden eğitimi dersi sırasında fenalaşan 11 yaşındaki Mert Kaymak, kalp krizi şüphesiyle hayatını kaybetti. Olay, beden eğitimi dersinde ısınma hareketleri yaparken yere düşen Mert Kaymak’ın öğretmeni Berkay Ali Akkaya’nın hızlı müdahalesiyle fark edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelerek yaptığı ilk müdahalenin ardından, Kaymak Alaşehir Özel Sarıkız Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Mert Kaymak’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Kavaklıdere Yukarı Pazar Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Törene Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Milli Eğitim yetkilileri, öğretmenler, arkadaşları ve yakınları katıldı. Beş çocuklu Kaymak ailesi büyük üzüntü yaşarken, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan anne Ayşe, baba Rıfat ve kardeşlerine yakınları destek oldu.

Psikolojik destek sağlandı

Olayın ardından Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin ve ailenin yaşadığı travmayı hafifletmek için psikososyal destek sağladı. Rehberlik uzmanları, hem öğrencilere hem de Mert Kaymak’ın ailesine destek vermeye başladı. Bu trajik ölüm, ilçeyi derinden sarstı.