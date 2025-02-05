Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki sağlıklı içme suyu temini ve altyapı projelerine devam ediyor. Bu kapsamda, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Emre Mahallesi'nde yaşanan su sorununu çözmek amacıyla yeni bir sondaj kuyusu açtı. Açılan sondaj kuyusundan saniyede 6 litre verime sahip su elde edilerek, mahalledeki su sıkıntısı ortadan kaldırıldı.

MASKİ'nin sondaj yatırımları devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı yaşayan bölgelerde içme suyu sondajı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kula'nın Emre Mahallesi'nde açılan yeni sondaj kuyusundan alınan suyun analizinin yapılması için numune alımı da gerçekleştirildi. Çalışmayı Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü İlker Kılıç ve MASKİ İlçe Şefi Tuba Ural da yerinde takip etti.

Kula Belediye Başkan Vekili: "Başkan Zeyrek, su sorunu için büyük çaba harcıyor"

Kula Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, Kula'da su sorununun yaşanmaması için büyük çaba harcadığını belirterek, “Emre Mahallemiz, Yunus Emre türbesi nedeniyle yıl boyunca çok sayıda turisti ağırlıyor. Bu dönemlerde köyün nüfusu artıyor ve su tüketimi de yükseliyor. Başkanımız Ferdi Zeyrek’e ilçe merkezimize ve kırsal mahallelerimize verdiği destekler için teşekkür ediyoruz” dedi.

Emre Mahallesi Muhtarı: "Yaz boyunca susuzluk çekiyorduk"

Emre Mahallesi Muhtarı Ali Uysal ise daha önce yaz aylarında büyük su sıkıntıları yaşadıklarını belirterek, “Mahallemiz, Yunus Emre’nin türbesi nedeniyle yoğun ziyaretçi alıyordu ve bu da su tüketimini artırıyordu. Allah’a şükürler olsun, bu sorunumuz çözüldü. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, MASKİ Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.