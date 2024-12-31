Manisa Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun geleneksel yeni yıl konseri, Manisalıların yoğun katılımıyla Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleşti. Şarkılar ve danslarla süren etkinlikte, Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserleri seslendirildi ve yeni yıl coşkusu doruğa ulaştı. Katılımcılar, gece boyunca keyifli anlar yaşadı.

Türk Sanat Müziği eserleriyle neşeli bir gece

Yeni yılın ilk dakikalarında sahne alan Türk Sanat Müziği Korosu, şef Aylin Eralp Demirbek'in yönetiminde, salonu dolduran izleyicilere muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Geceye, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in danışmanlarından Hale Kuzucu da katılarak koroya eşlik etti. Türk Sanat Müziği'nin en güzel eserleriyle başlayan etkinlik, izleyicileri büyüledi.

Danslar ve müzik bir arada

Geceye renk katan bir diğer etkinlik ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun dansları oldu. Katılımcılar, müziğin ritmine kapılarak coşkulu bir atmosfer içinde danslara katıldı. Sanatseverler, Türk Sanat Müziği'nin ve halk danslarının birleştiği bu unutulmaz gecede unutulmaz anlar yaşadı.

İlgi ve katılım yüksekti

Gecede Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Alper Pınarcı ve Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen de yer alarak neşeye ortak oldular. Etkinlik, sanatı ve kültürü bir araya getirerek Manisalıları mutlu etti ve yeni yılın coşkusunu paylaşmalarını sağladı.