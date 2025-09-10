UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 12 Temmuz 2025’te kaydedilen antik kentin Gymnasium binasında gerçekleştirilen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlık yaptı. Gündemin en dikkat çeken maddesi, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde 21 kat olan yapılaşma izninin 5 kata düşürülmesini öngören imar planı değişikliği oldu. AK Parti grubunun karşı çıkmasına rağmen madde oy çokluğuyla kabul edildi.

“Tarihle iç içe bir toplantı”

Toplantının açılışında konuşan Başkan Dutlulu, meclisin çok özel bir mekânda toplandığını belirterek,

“Bugün Lidya Krallığı’nın başkenti Sart’ın kalıntıları arasında, 5 bin yılı aşkın bir tarihin ortasında bir araya geldik. Burası sadece bir meclis toplantısı değil, aynı zamanda tarihle buluştuğumuz çok özel bir an. Sart Antik Kenti ve Bintepeler, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi. Bu, Manisa için büyük bir gurur kaynağıdır.” dedi.

Zafer Haftası’nda merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in vefatı nedeniyle fazla etkinlik yapmadıklarını ifade eden Dutlulu, önümüzdeki aylarda yoğun bir kültür ve sanat programının hayata geçirileceğini söyledi.

İmar planı tartışması: “Rant artışı doğru değil”

Meclisin en önemli gündem maddesi, Muradiye Mahallesi’nde 21 kat olarak belirlenen imar planının 5 kata düşürülmesi oldu. Konuya ilişkin konuşan Başkan Dutlulu, tek bir bölgeye odaklanan yüksek kat uygulamalarının şehircilik açısından doğru olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Başından beri aşırı yüklemelere ve kişiye özel düzenlemelere karşı olduğumu dile getiriyorum. Yunusemre Belediye Başkanımızın iyi niyetle gelir elde etme çabasını anlıyorum. Ancak 21 katlık bir artış sadece belli bir bölgeye odaklanınca, bu durum kamuoyunda tartışmalara yol açıyor. Biz bu düzenlemeyi eski haline getirerek 5 kat olarak sınırlandırma kararı aldık.”

İmar Komisyonu: “Orijinal plana döndük”

İmar Komisyonu Başkanı Ahmet Anıl Ceylan, değişikliğe ilişkin bilgi vererek,

“Özelleştirme İdaresi’nin planında ‘H serbest’ olarak belirlenmişti. Artık böyle bir planlama yapılamadığı için çevredeki mevcut kat sayısını esas alarak 5 kat olarak sınırlandırdık. Böylece planı orijinaline döndürmüş olduk.” ifadelerini kullandı.

Yunusemre Belediye Başkanı Balaban: “Büyükşehir’in kararına saygılıyız”

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, alınan kararın tamamen kamu yararına olduğunu belirterek,

“Bizim amacımız AK Parti hükümetinin çıkardığı yasayla rant artışından kamunun pay almasını sağlamaktı. Ancak son kararı Büyükşehir verir. Büyükşehir’in aldığı karara boynumuz kıldan incedir.” dedi.

AK Parti ‘hayır’ dedi, plan değişikliği geçti

AK Parti grubu, 21 katlık yapılaşma kararının devam etmesini savunarak değişikliğe karşı çıktı. Yapılan oylamada, AK Parti’nin ‘hayır’ oyuna rağmen madde oy çokluğuyla kabul edildi ve 21 kat olan yapılaşma izni 5 kata düşürüldü.

Başkan Dutlulu, kararın şehircilik ilkelerine uygun olarak alındığını vurgulayarak,

“Bu adım, sadece Muradiye için değil, Manisa’nın gelecekteki planlamaları için de önemli bir örnek teşkil edecek. Şehrimizi rant odaklı değil, sürdürülebilir ve dengeli bir şekilde planlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.