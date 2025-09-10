Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan Kanal V televizyonu ve 8 şirkete kayyum atandı. Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in eski gelininin mal varlığına da el konuldu.

20 gözaltı kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında belediye yöneticileri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Kanal V ve 8 şirkete kayyum

Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan Kanal V televizyonuna ve 8 şirkete kayyum atandı. Soruşturma kapsamında el konulan şirketlerin mal varlıklarının inceleme altına alındığı bildirildi.

Böcek soruşturmasının devamı

Soruşturma, daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanmasıyla başlamıştı. Böcek’in ardından oğlu Gökhan Böcek de tutuklanmıştı. Son operasyonda ise görevden alınan Böcek’in eski gelininin mal varlığına el konuldu.