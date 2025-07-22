“Ben Buradayım” projesi 17 ilçede devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kaybolma riski taşıyan bireylerin güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü “Ben Buradayım” projesi kapsamında akıllı takip bilekliklerini ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Proje, başlangıçta sadece Alzheimer ve demans hastalarına yönelik olarak hayata geçirilmişti. Ancak süreç içerisinde Down sendromlu, otizm spektrum bozukluğu tanısı almış ve zihinsel engelli bireyler de kapsam dâhiline alındı.

Bu bireylerin yakınlarına, konum takip özelliği bulunan akıllı bileklikler ücretsiz olarak veriliyor. Bileklik sayesinde bireyin anlık konumu mobil cihazlar üzerinden takip edilebiliyor ve son üç güne ait konum geçmişi geriye dönük olarak görüntülenebiliyor.

Akıllı bilekliklerle güvenlik sağlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, proje ile hem bireylerin günlük yaşamda daha güvenli hareket etmelerini sağlıyor hem de ailelerin kaygı düzeylerini azaltmayı amaçlıyor. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen uygulama, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı iş birliğinde hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, dağıtımların aralıksız sürdüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Kaybolma riski taşıyan bireylerin kolaylıkla bulunabilmesi için bu akıllı bileklikleri dağıtmaya devam ediyoruz. Proje, merhum başkanımız Ferdi Zeyrek döneminde başlatılmıştı. Mevcut başkanımız Besim Dutlulu’nun talimatlarıyla şu an 17 ilçemizde uygulamayı sürdürüyoruz. Talepler devam ettikçe, akademik danışmanlıkla belirlediğimiz hedef gruplara ulaşmayı sürdüreceğiz.”

Ailelerden projeye olumlu geri dönüşler geliyor

Proje kapsamında bileklik alan aileler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Otizmli çocuğu için projeye başvuran Esra Eroğlu, “Daha önce parkta kaybolmuştu. Şimdi içim daha rahat. Bileklikle önlemimizi almış olduk,” dedi.

Down sendromlu kızı için bileklik alan Adalet Özdemir ise daha önce yaşadıkları bir kaybolma olayının ardından projeyi televizyondan öğrenerek başvurduklarını ifade etti. Özdemir, “Bundan sonra anlık olarak takip edebileceğiz,” sözleriyle projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Proje, talepler doğrultusunda genişletilecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, “Ben Buradayım” projesi kapsamında hem mevcut kullanıcıların güvenliğini sağlamayı hem de yeni başvurularla hedef grubunu genişletmeyi sürdürüyor. Bilekliklerin dağıtımı, talepler doğrultusunda kent genelinde yaygınlaştırılacak.