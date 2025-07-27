Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve bal üretimini artırmak amacıyla yürüttüğü projeler kapsamında arıcılık eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda, temel arıcılık eğitimi alan kursiyerler sahaya çıkarak uygulamalı eğitim aldı.



Kursiyerler sahada uygulamalı eğitim aldı

Salihli Halk Eğitim Merkezi’nde temel arıcılık eğitimi gören 17 kursiyer, edindikleri teorik bilgileri Gölmarmara ilçesindeki Hıroğlu Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi'nde pratiğe dönüştürdü.

Kursiyerler, arıcılıkla ilgili temel bilgileri sahada uygulayarak hem deneyim kazandı hem de üretim sürecini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Eğitimi uzman isim verdi

Uygulamalı eğitimi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Yüksek Ziraat Mühendisi Üzeyir Karaca verdi.

Eğitimde, arıların kovanlara doğru şekilde yerleştirilmesi, yeni kraliçe arının koloniye entegrasyonu gibi teknik konular detaylı şekilde aktarıldı.

Kırsal kalkınma ve üretime katkı hedefleniyor

Eğitim sonrası kursiyerler, sahada edindikleri bilgilerle arıcılık alanında daha bilinçli üretim yapabileceklerini belirterek, sağlanan eğitim desteği için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, bu tür uygulamalı eğitimlerle hem arıcılık faaliyetlerini hem de kırsal ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.