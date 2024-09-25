Manisa Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemek amacıyla düzenlediği etkinliklerine bir yenisini ekledi. Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında Süreyya Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen kahvaltıya, işitme engelli yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert de katılarak işitme engelli vatandaşlarla birebir ilgilendi.

Yetkililer Yakından İlgilendi

Etkinlik boyunca yetkililer, işitme engelli bireylerin ihtiyaçlarını dinlemek için İşaret Dili Tercümanı Zeynep Tunçer’in yardımıyla iletişim kurdular. Aynı zamanda, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin dezavantajlı bireylere sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgi verildi. Kahvaltı organizasyonu, katılımcıların toplumsal entegrasyonunu artırmayı ve farkındalık yaratmayı amaçladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu özel etkinlikle işitme engelli bireylerin yalnız olmadıklarını bir kez daha hatırlattı.