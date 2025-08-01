Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Trafik Zabıta ekipleri, kaldırımlar ve Sevgi Yolu’nda yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde amaç, kaldırımların ve Sevgi Yolu’nun yayalar tarafından amaçlarına uygun kullanılmasıydı.

Denetimler sıklaştırıldı

Son yapılan kontrollerde kurallara aykırı hareket eden 44 motorlu taşıt sürücüsüne idari yaptırım uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün desteğiyle denetimler yoğunlaştırılarak 32 araç sürücüsüne cezai işlem yapıldı. Büyükşehir ekipleri, denetimlerin yayaların kaldırımları güvenli ve huzurlu kullanabilmesi için önem taşıdığını belirtti.

Esnaf şikayetlerini dile getirdi

Sevgi Yolu’nda esnaf olan Ceylin Çaşkurlu, motosikletlerin hızlı geçişinin yayaların zor anlar yaşamasına neden olduğunu ifade etti. Zabıta ve emniyet ekiplerinin denetimlerinden sonra bu durumun azaldığını belirtti. Dükkan önlerinde araçların park etmesinin görüntüyü olumsuz etkilediğini ve akşam saatlerinde yolun otopark gibi kullanıldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Mahalle sakini hız sorunu anlattı

Sevgi Yolu’nda oturan Özel Erşahin de motosikletlerin aşırı hız yapmasından şikayetçi oldu. Denetimlerin gelmesiyle sorunun düzene girdiğini ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.

Zabıta müdürü denetimlere vurgu yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Memuru İsmail Erim, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Kaldırımları ve Sevgi Yolu’nu uygun kullanmayan motosikletler ve yük indirip bindiren araçlara müdahale ettiklerini söyledi. Emniyet birimleriyle iş birliği yaparak motorlu araçlara karşı denetimleri sıklaştırdıklarını ifade etti. Hedeflerinin kaldırımların ve Sevgi Yolu’nun yayalara ait olduğu bilincini yaymak olduğunu vurguladı.