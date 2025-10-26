Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ’nin altyapı çalışmalarını bitirdiği Turgutlu ilçesi Irlamaz Mahallesi’nde 10 kilometrelik güzergâhta çift kat emülsiyonlu sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Manisa’da asfaltlama hamlesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz Mahallesi’nde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından yol bakım, onarım ve çift katlı sathi kaplama çalışmalarını bitirdi.

Toplamda 10 kilometrelik güzergâh üzerinde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarıyla mahalle sakinleri uzun süredir bekledikleri konforlu yollara kavuştu.

“Daha güvenli ve konforlu ulaşım için çalışıyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“MASKİ’nin 1,5 kilometrelik altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından yol bakım, onarım ve çift katlı sathi kaplama çalışmalarına başladık. Başkanımız Besim Dutlulu’nun talimatlarıyla Irlamaz Mahallesi’nden Bozkır Mahallesi’ne kadar 10 kilometrelik hatta asfaltlama yaptık. Daha güvenli ve konforlu ulaşım için Manisa genelinde çalışmalarımız devam edecek.”

Muhtarlardan Başkan Dutlulu’ya teşekkür

“Şu anda halimizden çok mutluyuz”

Irlamaz Mahallesi Muhtarı Hasan Kılıç, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek:

“Başta Besim Başkanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yollarımız çok kötü durumdaydı, kanalizasyon çalışmaları sonrası iyice bozulmuştu. Şimdi tertemiz ve konforlu bir yolumuz var. Şu anda halimizden çok mutluyuz.”

“Başkanımız bizi asla geri çevirmiyor”

Aşağı Bozkır Mahallesi Muhtarı Oğuz Kasaba ise: