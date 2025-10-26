Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, İstanbul’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Tuğgeneral Selami hayatını kaybetti
Olayın ardından sağlık ekipleri eve sevk edilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Akşit kurtarılamadı.
Ölüm haberini gazeteci Alican Uludağ duyurdu
Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzücü haberi duyurdu. Uludağ açıklamasında,
“Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit'in, İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.” ifadelerini kullandı.
Akşit’in görev süresince özellikle kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede önemli operasyonlara imza attığı biliniyor.