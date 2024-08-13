İzmir Büyükşehir Belediyesi, mandalina başta olmak üzere narenciye üretiminin yoğun olarak yapıldığı Yarımada'da verimliliği ve kaliteyi artırmak için Akdeniz Meyve Sineğiyle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Karaburun bölgesindeki 6 mahalledeki 157 üreticiye toplam 1900 tuzak ve feromon dağıtıldı. Bu adımla birlikte hem girdi maliyetleri azaltıldı hem de kimyasal ilaç kullanımının önüne geçildi.

Kimyasal ilaç kullanımını azaltan yeni yöntemler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen programda, Akdeniz Meyve Sineği ile mücadeleye öncelik verildi. Karaburun'daki narenciye bahçelerinde kullanılan Akdeniz Meyve Sineği Kitle Yakalama Tuzağı ve Feromonu, kimyasal ilaç ihtiyacını azaltarak ekolojik dengenin korunmasına yardımcı oldu. Bu yaklaşımla üreticilerin maliyetleri düşürüldü ve narenciye ağaçlarında daha sağlıklı bir ortam sağlandı.

Zararlılarla mücadelede doğa gözetiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal destek programını değerlendiren Tarımsal Üretim ve Geliştirme Şube Müdürü Ayşegül Karakoyun Seçgin, “Karaburun'un Küçükbahçe, Merkez, Parlak, Salman, Sarpıncık ve Yayla mahallelerinde toplam 1900 tuzak ve feromon dağıttık. Doğayı koruyarak ve çevresel dengeyi gözeterek zararlılarla mücadele ediyoruz. Bu bölgedeki narenciye üretimi, Akdeniz Meyve Sineği yüzünden büyük ekonomik kayıplara neden oluyordu, bu nedenle topyekûn bir mücadele yürütüyoruz” dedi.

Üreticilerden teşekkür ve memnuniyet

Küçükbahçe Mahalle Muhtarı Gizem Tezel Dağdelen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine sağladığı desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Yarımada'daki narenciye üretiminin kalitesini korumak ve verimliliği artırmak adına yapılan tuzak yardımları bizim için büyük bir katkı sağlıyor. Belediyenin desteğiyle ilaçsız tarım yapabilmek bizler için büyük bir avantaj” şeklinde konuştu.

Mandalina üreticisi Mehmet Kayalı ise, “Akdeniz Meyve Sineği mandalinamıza büyük zarar veriyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği sayesinde kimyasal ilaç kullanmadan, sadece tuzaklarla bu zararı azaltabiliyoruz. Bu desteği dört gözle bekliyorduk ve gerçekten çok faydalı oldu” ifadelerini kullandı.