Portatif havuzlar yazın neşesi oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini gösterdiği günlerde çocuklara serin ve eğlenceli bir ortam sunmak amacıyla "Havuzlar Bizden, Mutlu Gülüşler Sizden" projesini başlattı. Proje kapsamında mahallelerde, okul bahçelerinde ve parklarda kurulan portatif yüzme havuzları, 6-13 yaş grubundaki çocuklarla buluştu.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen yüzme etkinliklerinde çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de sporla tanışıyor. Ücretsiz olarak sunulan bu hizmetle birlikte, çocukların yaz tatilini sağlıklı, güvenli ve eğlenceli geçirmesi amaçlanıyor.

Dutlulu: Onların gülüşü en büyük motivasyonumuz

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaz sıcaklarının çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Yaz sıcaklarının özellikle çocuklarımızı olumsuz etkilediği bugünlerde, onların serinleyebileceği ve güvenle vakit geçirebileceği ortamlar oluşturmak çok kıymetli. Bu projeyle hem yüzme öğrenmelerini teşvik ediyor hem de yaz tatillerini mutlu anlarla geçirmelerini istiyoruz. Onların gülüşü, bizim en büyük motivasyonumuz" dedi.

Sosyal projelerle sağlıklı nesiller hedefleniyor

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Günderen ise proje hakkında bilgi verdi. Çocuklara sağlıklı bir yaşam sunmak amacıyla çalıştıklarını belirten Günderen, “Başkanımız Besim Dutlulu, çocukların mutluluğunu çok önemsiyor. Bizler de çocuklarımız için en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Portatif havuzlarımızda uzman eğitmenlerimizle çocukların güvenli ve eğlenceli bir yaz tatili geçirmesini istiyoruz. Aynı zamanda hem sosyalleşmelerini hem de spor kültürünün oluşmasını ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Havuzlar ilçelerde çocukları bekliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin portatif havuzları, belirlenen tarih aralıklarında farklı ilçelerde hizmet veriyor. Çocuklar için hazırlanan yüzme alanları şu bölgelerde kuruluyor:

Akhisar Bülent Ciğercioğlu Kültür Parkı: 24 Temmuz – 15 Ağustos

Turgutlu Irlamaz Parkı: 24 Temmuz – 15 Ağustos

Salihli Mimar Ferdi Zeyrek Parkı: 24 Temmuz – 15 Ağustos

Yunusemre Merkezefendi Mahallesi 3905 Sokak: 24 Temmuz – 14 Eylül

Şehzadeler Gençlik Parkı: 24 Temmuz – 14 Eylül

Yunusemre Muradiye 1 Mayıs Parkı: 24 Temmuz – 14 Eylül Kuşadası’nda Ücretsiz Tenis Kursları Yaz Coşkusuyla Sürüyor İçeriği Görüntüle

Kula 4 Eylül Ortaokulu Bahçesi: 18 Ağustos – 6 Eylül

Soma Millet Bahçesi: 18 Ağustos – 14 Eylül

Saruhanlı Cengiz Topel Mahalle Muhtarlığı önü: 18 Ağustos – 14 Eylül

Proje kapsamında, bu bölgelerdeki çocuklar yüzme eğitimlerinden faydalanabiliyor ve yaz tatilini dolu dolu geçirme fırsatı buluyor.