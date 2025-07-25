Muğla’nın Eskihisar Mahallesi’nde Stratonikia Antik Kenti yakınlarında başlayan zirai alan yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkışı ve müdahale süreci

Eskihisar Mahallesi’ndeki zirai alanda başlayan yangın, kısa sürede karayolu kenarındaki ağaçlık bölgeye sıçradı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, havadan helikopter ve karadan arazözlerle yangına müdahale etti.

Antik kentteki durum ve trafik önlemleri

Yangın, Stratonikia Antik Kenti içindeki zirai alanlara da yayıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınırken, soğutma faaliyetleri devam ediyor. Yangın nedeniyle Milas-Yatağan karayolu araç trafiğine kontrollü şekilde açık tutuldu.

Yetkililerin açıklamaları ve önlemler

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Bölgedeki hava ve kara araçları, yangının yayılmasını engellemek için koordineli şekilde görev yapıyor.