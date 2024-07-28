1984-1991 yılları arasında Manisa'da Vali olarak görev yapan Rafet Üçelli, 92 yaşında hayatını kaybetti. Görev süresi boyunca önemli projelere imza atan Üçelli'nin vefatı, büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Vali Enver Ünlü'den taziye mesajı

Manisa Valisi Enver Ünlü, Rafet Üçelli’nin vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı. Ünlü, "1984-1991 yılları arasında Manisa'da Vali olarak görev yapmış olan değerli büyüğümüz Rafet Üçelli'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun," dedi.