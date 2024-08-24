Trendyol 1.Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manisa FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçta görevli hakem Erdem Mertoğlu'nun yönettiği karşılaşmada, yardımcı hakemlik görevlerini Mehmet Şengül ve Kadir Akıllı üstlendi.

Ev sahibi Fatih Karagümrük, maça Emre Bilgin, Paoletti, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emre Tintiş, Tresor Doh, Camacho, Adnan Uğur, Dovedan, Ahmet Sivri ve Wesley 11’i ile başladı. Manisa FK ise sahaya Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Awuku, Kaan Kanak, Cissohko, Ramirez, Muhammed Kiprit, Oğuz Gürbulak, Fofana ve Wriedt ile çıktı.

Maçın ilk yarısında Manisa FK, 23. dakikada Ramirez ve 43. dakikada Fofana'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti. İkinci yarıda da karşılıklı pozisyonlar olmasına rağmen, Fatih Karagümrük skoru değiştiremedi ve maç Manisa FK'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Manisa FK, puanını 4'e çıkarırken, Fatih Karagümrük 2 puanda kaldı.