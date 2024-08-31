Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kızılcık köyünde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 2,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Orman alevlere boğuldu

Kütahya’nın Simav ilçesi Kızılcık köyünde 31 Ağustos günü saat 13.50 sıralarında çıkan orman yangını, bölge halkı ve yetkililer için endişe kaynağı oldu. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yangının yıldırım düşmesi sonucu başladığı tespit edildi.

Ekipler 15 dakikada müdahale etti

Yangının fark edilmesinin ardından, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 14.05’te olay yerine ulaştı. Yangına 4 ilk müdahale aracı, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı, 6 hizmet aracı, 3 helikopter, 3 dozer, 3 minibüs, 2 treyler, 1 greyder ve 4 itfaiye aracıyla toplamda 160 personel müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın, saat 19.30 itibarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

2,5 hektar ormanlık alan zarar gördü

Yangının etkisiyle Simav’ın Kızılcık köyündeki ormanlık alanda 2,5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yangının neden olduğu hasarın tespiti ve yeniden ağaçlandırma çalışmaları için incelemelere başladı.