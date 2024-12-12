Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig’deki kötü gidişi durdurmak için kritik bir maça çıkıyor. Son 7 karşılaşmasında 6 mağlubiyet alarak düşme hattına gerileyen Manisa FK, Play-Off barajındaki güçlü rakibi Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00’de başlayacak ve müsabakanın hakemi Mustafa Kürşad Filiz olacak. Manisa ekibinde, kırmızı kart cezalısı olan Birkan'ın forma giyemeyeceği bildirildi.

Ligde Başkent temsilcisi Ankaragücü, 23 puanla 6. sırada yer alırken, Manisa FK 17 puanla 17. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta iç sahada Çorum FK'ya mağlup olduktan sonra Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırdı ve Kemal Özdeş ile söz kesmişti. Ayrıca, Manisa Futbol Kulübü'nün yönetim değişikliği süreci hız kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile uzun süredir devam eden gerilimin ardından, taraflar arasında yapılan görüşmelerle birleşme süreci tamamlandı ve yönetimin önümüzdeki günlerde resmen devredilmesi bekleniyor.