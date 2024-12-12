BİM, 12-15 Aralık 2024 tarihleri arasında et ve süt ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. Yumurta, kıyma, yoğurt gibi temel gıda maddelerinde uygun fiyatlar dikkat çekerken, piliç nugget, hindi sosis gibi pratik atıştırmalıklar da cazip fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Ayrıca, tam yağlı yoğurt, beyaz peynir ve ayran gibi süt ürünlerinde de önemli fırsatlar mevcut. Hem mutfakta hem de bütçenizde rahatlama sağlayacak bu fırsatları kaçırmayın.
12-15 Aralık BİM indirimli ürünler
Bili bili yumurta 30’lu: 135 TL
Piliç nugget: 89,50 TL
Hindi sosis: 19,50 TL
Piliç kalçalı but: 59 TL
Poşet piliç: 69,90 TL
%20 yağlı dana kıyma: 159 TL
Dana sote: 179 TL
Dana kuşbaşı et: 169 TL
Dana tas kebap: 179 TL
BİM’de süt ürünleri
Dost tam yağlı yoğurt: 99 TL
Tam yağlı eritme peynir: 119 TL
Torku Ayran: 56 TL
Tam yağlı dilimli tost peyniri: 109 TL
Tam yağlı klasik beyaz peynir: 119 TL
Meyveli yoğurt: 29,50 TL
Probiyotik yoğurt: 57,50 TL