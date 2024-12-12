BİM, 12-15 Aralık 2024 tarihleri arasında et ve süt ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. Yumurta, kıyma, yoğurt gibi temel gıda maddelerinde uygun fiyatlar dikkat çekerken, piliç nugget, hindi sosis gibi pratik atıştırmalıklar da cazip fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Ayrıca, tam yağlı yoğurt, beyaz peynir ve ayran gibi süt ürünlerinde de önemli fırsatlar mevcut. Hem mutfakta hem de bütçenizde rahatlama sağlayacak bu fırsatları kaçırmayın.

12-15 Aralık BİM indirimli ürünler

Bili bili yumurta 30’lu: 135 TL

Piliç nugget: 89,50 TL

Hindi sosis: 19,50 TL

Piliç kalçalı but: 59 TL

Poşet piliç: 69,90 TL

%20 yağlı dana kıyma: 159 TL

Dana sote: 179 TL

Dana kuşbaşı et: 169 TL

Dana tas kebap: 179 TL

BİM’de süt ürünleri

Dost tam yağlı yoğurt: 99 TL

Tam yağlı eritme peynir: 119 TL

Torku Ayran: 56 TL

Tam yağlı dilimli tost peyniri: 109 TL

Tam yağlı klasik beyaz peynir: 119 TL

Meyveli yoğurt: 29,50 TL

Probiyotik yoğurt: 57,50 TL