TFF 1. Lig'de son olarak Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, kadrosunu Boşnak orta saha oyuncusu Armin Hodzic ile güçlendirdi. Süper Lig temsilcisi Hatayspor'dan 1 yıllığına transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu için kulüpte imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Hodzic, Manisa FK’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve takımına en üst düzeyde katkı sağlamak istediğini vurguladı. "Takım arkadaşlarımla birlikte hedefe ulaşacağımıza inanıyorum," diyen Hodzic, takımla antrenmanlara başladığını da belirtti.

Manisa FK, transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı Hodzic ile birlikte hem Süper Lig’e yükselme hedefini sürdürüyor hem de takımın orta sahasına önemli bir takviye yapmış oldu.