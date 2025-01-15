Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 20. hafta mücadelesinde evinde ağırlayacağı İstanbulspor maçı için hazırlıklara başladı. Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetimindeki antrenman, takımın yoğun temposuyla dikkat çekti.

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Yarınki antrenmanla hazırlıklar sürecek

Isınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alan oyunlarıyla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçına yönelik hazırlıklarını sürdürecek.

Manisa FK - İstanbulspor karşılaşması 19 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Bu kritik mücadelede Manisa temsilcisi, ev sahibi avantajını değerlendirerek sahadan galip ayrılmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA