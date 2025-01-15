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Manisa FK - İstanbulspor karşılaşması 19 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Bu kritik mücadelede Manisa temsilcisi, ev sahibi avantajını değerlendirerek sahadan galip ayrılmayı hedefliyor.

Isınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alan oyunlarıyla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçına yönelik hazırlıklarını sürdürecek.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 20. hafta mücadelesinde evinde ağırlayacağı İstanbulspor maçı için hazırlıklara başladı. Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetimindeki antrenman, takımın yoğun temposuyla dikkat çekti.

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