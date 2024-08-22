Bunlar da ilginizi çekebilir

TFF 1.Lig'deki tek Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde 24 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.15'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük 'e konuk olacak. Manisa FK , mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve taktik çalışmayla sona erdi.

Karşıyaka Kenan Sipahi ile yola devam edecek

Karşıyaka Kenan Sipahi ile yola devam edecek

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.