İhlas Haber Ajansı'nda Berke Özen' in haberine göre, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, yapımı süren Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Kapaklı Devlet Hastanesi inşaatında yangın çıktı. Mithatpaşa Caddesi Kazak Gölü yolu üzerindeki inşaat alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın başladı.

Ekiplerden yangına hızlı müdahale

Yangının başladığı esnada inşaatta çalışan personel, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

İnceleme başlatıldı

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırmak üzere olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.