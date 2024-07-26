Manisa Futbol Kulübü, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Fildişi Sahilli forvet Moryke Fofana ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Samsunspor forması giyen tecrübeli futbolcu, Türkiye'deki kariyerine Manisa FK'da devam edecek.

Türkiye'ye yabancı değil

İmza töreninde duygularını paylaşan Moryke Fofana, Manisa FK'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve takımın hedeflerine ulaşması için elinden geleni yapacağını söyledi. Fofana, "Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımımla çok güzel işlere imza atmak istiyorum. Uzun yıllardır Türkiye'de forma giyiyorum ve kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Bunun için çok heyecanlıyım. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerine ulaşmasında elimden geleni yapmak istiyorum" dedi.

Fofana, Türkiye kariyerinde Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor ve Samsunspor gibi takımlarda forma giydi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan Fofana, tecrübesiyle Manisa FK'ya önemli katkılar yapmayı hedefliyor.