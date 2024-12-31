Üst üste aldığı iki galibiyetle Play-Off hattına girmeyi hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi Göztepe’yi özel maçta 2-1 mağlup ederek moral buldu.

Manisa FK, Göztepe karşısında güçlü bir performans sergiledi

Yeni teknik direktörü Hakan Şapçı ile 2025 yılına umutla giren Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi Göztepe’yi deplasmanda 2-1’lik skorla mağlup etti. Maça yenik başlayan siyah-beyazlılar, mücadelenin ilerleyen dakikalarında skoru lehlerine çevirerek galibiyetle ayrıldılar. Bu galibiyet, takımın moral bulmasını sağladı ve ikinci yarı öncesi Play-Off hedefi için önemli bir adım oldu.

Teknik Direktör Hakan Şapçı: "Eksiklerimizi gidereceğiz"

Hakan Şapçı, Göztepe maçı sonrası yaptığı değerlendirmede, takımının yüksek moral ile Bandırma deplasmanına hazırlandığını belirtti. Şapçı, "Zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Takımımızda moraller yüksek. Göztepe karşılaşmasında da eksiklerimizi gördük. Bandırma deplasmanına kadar eksiklerimizi gidereceğiz. Yeni yılda üst sıralarda yer alacak bir takım olacağız" dedi.