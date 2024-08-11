Manisa Futbol Kulübü'nün genç yeteneği Kerem Arık, U18 Milli Takımı'nın Erzurum'da düzenlenecek hazırlık kampı için aday kadroya seçildi. 11-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu önemli kampın kadrosu, bugün itibariyle açıklandı. Manisa FK'nın gururu Kerem Arık, milli formayı terletmek için bir kez daha büyük bir fırsat yakaladı.

Milli takım aday kadrosuna davet edilen oyuncular, 11 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de Erzurum’da bir araya gelecek. Kamp süresince yapılacak çalışmalar, genç oyuncuların yeteneklerini sergilemesi ve teknik ekip tarafından değerlendirilmesi açısından kritik öneme sahip.