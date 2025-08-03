Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Ümraniyespor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir'de Göztepe ile oynadığı hazırlık maçında mağlup olan siyah-beyazlı ekip, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Lige moralle başlamak istiyor

Trendyol 1. Lig’in açılış haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Manisa FK, bu önemli maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmaya teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde hazırlanıyor.

Göztepe karşısında ağır mağlubiyet

Hazırlık süreci kapsamında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaşan Manisa FK, bu maçtan 6-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Teknik heyet, alınan farklı skora rağmen takımın fiziksel performansını değerlendirmeye odaklandı.

Tempolu antrenman programı

Bugün yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kapma çalışmaları gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, dar alanda oynanan taktik oyunlarla sona erdi. Oyuncuların istekli ve yüksek tempolu görüntüsü teknik heyeti memnun etti.

Antrenmanlar sürüyor

Manisa FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. Teknik ekip, kalan günlerde hem fiziksel hem de taktiksel çalışmalarla takımın lige hazır olmasını hedefliyor.