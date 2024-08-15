Manisa Gördes'teki Yangın 31 Saatten Fazla Süredir Devam Ediyor

Manisa’nın Gördes ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve hızla yayılan orman yangını, 31 saattir devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle geniş alanlara yayılan yangın, yerleşim yerlerini tehdit eder hale geldi. Yangın nedeniyle 2 mahalle boşaltıldı.

Gördes’te orman yangını

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi civarında dün saat 14.35’te başlayan orman yangını, 31 saattir devam ediyor. Yangının kenarındaki kurumuş otlardan çıktığı tahmin ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Ayrıca 3 sağlık ekibi, 7 jandarma asayiş ekibi, 5 trafik ekibi ve toplam 361 personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Tedbir amacıyla 2 mahalle boşaltıldı

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, kırsal yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Alevlerin sıçradığı Karayakup Mahallesi’nde bazı evler yanarken, yangının tehlike arz etmesi nedeniyle Karayakup ve Yeniköy mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Yeniköy'de 230, Karayakup'ta ise 40 nüfuslu mahalle sakinlerinin ihtiyaçları AFAD ve Türk Kızılay ekipleri tarafından karşılanıyor.

Yangına bir yenisi eklendi

Yangının kontrol altına alınması için yoğun çalışmalar sürerken, bugün saat 17.18 sıralarında Gördes ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi’nde ayrı bir orman yangını daha çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor.

Manisa Valisi Enver Ünlü, yangın bölgesine giderek, koordinasyon çalışmalarını yerinden yönetiyor. Vali Ünlü, yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için tüm ekiplerin özverili bir şekilde çalıştığını belirtti.