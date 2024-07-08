Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından, İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline "Temel İlk yardım Yenileme Eğitimi" verildi. Eğitim programı, yangın, kaza ve doğal afetlerde ilk müdahaleyi gerçekleştiren arama-kurtarma ekiplerinin daha etkili hizmet verebilmesi amacıyla düzenlendi.

30 itfaiye personeline iki günlük eğitim

Eğitim, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri Belgin Dinç ve Emine Yüksel Baldan tarafından, 30 itfaiye personeline iki gün boyunca verildi. Kurs boyunca, kurtarma operasyonlarında ve kaza durumlarında yapılması gereken ilk müdahale yöntemleri üzerinde duruldu.

Ekiplerin hazırlıklı olması şart

Bu tür eğitimler, itfaiye ekiplerinin tehlikeli durumlarla karşılaştıklarında daha hazırlıklı ve donanımlı olmalarını sağlıyor. İlk müdahalenin önemi ve doğru uygulamalar, kazazedelerin hayatını kurtarmada kritik bir rol oynuyor. Manisa İtfaiyesi, bu eğitimler sayesinde müdahale becerilerini geliştirmeyi sürdürüyor. Eğitim programının detayları ve itfaiye ekiplerinin kazandığı yeni beceriler merak konusu olmaya devam ediyor.