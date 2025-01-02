Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği "Adım Adım Salihli" projesi kapsamında, 40 kadınla birlikte Salihli'nin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetmek için özel bir gezi düzenledi.

Gezi programı Salihli'nin tarihî zenginlikleriyle başladı

Manisalı kadınlar, Gümüş Kafe’deki kahvaltı ikramının ardından, Salihli Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Müdire Hanım Konağı’nı ziyaret etti. Konağın içindeki Salihli kültürüne dair eserler büyük ilgi gördü.

Doğayla iç içe bir gezi

Kadın kafilesi, Salihli'nin doğal güzelliklerinden Kurşunlu Şelalesi’nde doğayla iç içe bir deneyim yaşarken, Sardes Antik Kenti ve Lidya Park’ı da ziyaret ederek tarihi keşfe çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür mesajı

Geziyi düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Ferdi Zeyrek’e teşekkür eden kadınlar, Salihli'nin tarihini, kültürünü ve doğasını keşfetmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.