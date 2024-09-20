Manisa'da kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen 7. Manisa Kitap Fuarı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in katıldığı törenle açıldı. Her yıl büyüyen etkinlik, bu yıl 125 yayınevini ve 100’e yakın yazarı ağırlıyor. Şükrü Erbaş’ın onur konuğu olduğu fuarda Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, İsmail Saymaz, Sinan Meydan, Varol Yaşaroğlu ve daha birçok ünlü isim imza günlerinde okurlarıyla buluşacak. Fuar, 20-29 Eylül tarihlerinde Atatürk Kent Parkı’nda ziyaretçilere açık olacak.

Manisa’da kültürel kalkınma

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Manisa'da kültürel ve sanatsal etkinliklere verdikleri öneme vurgu yaptı. Başkan Zeyrek, "Bu kitap fuarı, belediye başkanlığım süresince katıldığım ilk kitap fuarı olması nedeniyle benim için çok özel bir anlam taşıyor. Şehrimizin kültürel zenginliğini daha da pekiştirmek için bu tür organizasyonlara her zaman destek vereceğiz" dedi.

Kitapların bilgi, umut ve hayal gücünün en önemli kaynakları olduğunu ifade eden Zeyrek, Mustafa Kemal Atatürk'ün “Eğer kitap okumasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım” sözüne atıfta bulunarak, gelecek nesillerin dünya görüşünü zenginleştirmek adına kültürel projelere hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Yazarlar ve kitapseverler bir arada

Manisa 7. Kitap Fuarı’na, kitapseverlerin yanı sıra şehrin önde gelen isimleri ve yerel yetkililer de katıldı. Açılış töreninde Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Ölmez, fuarın organizasyonunu üstlenen TACT Fuar Organizasyon yetkilisi Didem Simsaroğlu gibi önemli isimler yer aldı. Simsaroğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne fuarın gerçekleşmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Fuar süresince imza günleri, söyleşiler ve kitap tanıtımları gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler, geniş bir yelpazede sunulan kitapları inceleme ve yazarlarla tanışma fırsatı bulacak.

Başkan Zeyrek’ten kitapseverlere mesaj

Başkan Zeyrek, konuşmasında Manisa’nın kültürel kalkınmasına verdikleri önemi vurgularken, "Şehrimizin kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetler açısından gelişmesine büyük özen gösteriyoruz. Kitap fuarları, toplumumuzun gelişimi ve bilinçlenmesi açısından çok önemli bir yer tutuyor. Kitap, sadece bilgi değil, umut ve hayal gücü kazandırır. Çölleşen kültür dünyamızda, kitaplar hepimiz için birer can suyudur” ifadelerini kullandı.

Fuarın özellikle gençlere ve çocuklara kitap sevgisini aşılamada önemli bir fırsat olduğunu belirten Zeyrek, tüm Manisalılara fuarı ziyaret etmeleri çağrısında bulundu.

Pedallar fuar için çevrildi

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bisiklet Dostları" bisiklet etkinliği, Lale Meydanı'ndan başlayarak fuarın düzenlendiği Atatürk Kent Parkı’nda sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, etkinliğe katılarak, bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi ve fuara dikkat çekti.

Açılış töreninin ardından Başkan Zeyrek, fuar alanındaki stantları gezerek yayınevleri ve yazarlarla görüştü. Öğrenciler başta olmak üzere kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Zeyrek, fuara katılanlarla fotoğraf çektirdi. Fuarın 29 Eylül’e kadar devam edeceği ve geniş bir katılımcı kitlesi tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.