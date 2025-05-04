Spil Dağı'nda 10 gün canlı kalabilen endemik Manisa lalesi açtı. Bitkiyi koparanlara bu yıl 557 bin 212 TL para cezası uygulanacak.

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda her yıl sadece 10 gün süreyle canlı kalabilen endemik Manisa lalesi (Tulipa orphanidea) bu yıl da çiçek açtı. Doğaseverlerin ilgisini çeken laleleri koparmanın cezası 2025 yılı için 557 bin 212 TL olarak açıklandı.

Baharın habercisi Manisa lalesi

Manisa ile İzmir arasında yer alan Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen ve yalnızca nisan ayının son haftası ile mayısın ilk haftasında açan Manisa lalesi, bölgenin sembolü haline gelmiş durumda. Sadece birkaç gün canlı kalabilen bu özel tür, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında tutuluyor.

Fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası

Spil Dağı'na çıkan doğa tutkunları ve fotoğrafçılar, laleleri yerinde görmek ve görüntülemek için bölgeyi ziyaret ediyor. Doğa fotoğrafçısı Ali Gözen, her yıl bu dönemde bölgeye geldiğini belirterek, "Manisa lalesi fotoğraflarıyla yarışmalara katılıyorum. Bu bitki Manisa'nın simgesidir, yaşatılması gerekir," dedi.

Cezası 557 bin 212 TL

Çevre Kanunu kapsamında endemik türlerin korunması amacıyla uygulanan ceza miktarı her yıl güncelleniyor. 2024 yılında 387 bin 142 TL olan Manisa lalesini koparma cezası, 2025 yılında 557 bin 212 TL'ye çıkarıldı. Yetkililer, doğaseverlerin bu kurallara uymalarını ve bitkiye zarar vermemelerini istiyor.