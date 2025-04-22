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485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali boyunca ulaşım hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceği, vatandaşların şehir içi etkinlik alanlarına kolaylıkla ulaşabileceği belirtildi. Festival programı boyunca toplu taşıma güzergâhlarında güncel bilgiye Manisa Kart ve resmi belediye uygulamaları üzerinden ulaşılabilecek.

Özellikle yoğunluk beklenen etkinlik günlerinde otobüs ve toplu ulaşım araçlarının ring seferleri sıklaştırıldı.

Festival kapsamında akşam saatlerinde düzenlenecek konserlerin ardından, vatandaşların evlerine güvenli şekilde dönebilmeleri için toplu taşıma sistemine ek seferler eklendi. Sefer saatleri, etkinlik programıyla uyumlu şekilde yeniden planlandı.

“Vatandaşlarımızın festivale katılımını artırmak ve ulaşımda kolaylık sağlamak amacıyla her türlü düzenlemeyi yaptık.” – Manisa Büyükşehir Belediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, festival yoğunluğunu göz önünde bulundurarak vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması adına toplu taşıma araçlarının sefer sayılarında artışa gitti. Yapılan açıklamada, konser ve etkinlik saatlerine göre sefer saatlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 485’incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında vatandaşların etkinliklere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma seferlerini artırdı. 22 – 27 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festival süresince, özellikle konser bitiş saatlerine göre ek seferler planlandı.

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