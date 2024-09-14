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Gözaltına alınan İ.E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Hakkında çok sayıda suçtan aranma kararı bulunan hükümlünün yakalanması, ilçede yankı uyandırdı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş 13 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari İ.E.Y.’nin Özyurt Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüyü Köprü Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Manisa ’nın Salihli ilçesinde dolandırıcılık , vergi kanun una muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma gibi 16 farklı suçtan aranan firari hükümlü İ.E.Y. (39), polis in başarılı çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

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