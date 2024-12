Geceye damga vuran detay ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu’nun oyuncu olarak ilk kez sahneye çıkması oldu. Penbeklioğlu, gösteri sonunda yaptığı konuşmada, "Bu daha fragman, daha göreceğiniz çok şey var. Her şey Manisa için" diyerek büyük alkış topladı.

Kadın Hikayesini Kadın Yönetmen Anlattı

Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği oyunda Penbeklioğlu’na sahnede başarılı oyuncu Emel Adıyaman eşlik etti. Oyunun yönetmenliğini üstlenen Name Sofu, eserin merkezinde güçlü bir kadın hikayesinin olduğunu belirtti. Sofu, "Bu izlediğiniz oyun, Maya’nın hikayesi. Biz kadınlar elimizi attığımız her işte, adım attığımız her toprakta başarılı olacağız" sözleriyle kadın dayanışmasının altını çizdi.

Sanatseverler Salonları Doldurdu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar ve çok sayıda sanatsever, gecede yerlerini aldı. Tiyatroya olan yoğun ilgi, salonu tamamen dolduran Manisalıların coşkusuyla kendini bir kez daha gösterdi.

“Bu Daha Fragman”

Oyunun finalinde ekibiyle birlikte sahneye çıkan Kubilay Penbeklioğlu, Manisalıları selamlayarak destekleri için teşekkür etti. Penbeklioğlu, "Bu bir kadın hikayesi ve bir kadın yönetmenin anlatması gerekiyordu. Mustafa Arıkoğlu gibi değerli bir yazarın oyununu burada sahnelemek bizim için büyük bir onur. Bu daha fragman. Daha göreceğiniz çok şey var, her şey Manisa için" ifadeleriyle gelecek projelerin müjdesini verdi.

Manisa, Kültür ve Sanatın Kalbi Olmaya Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kültür ve sanata verdiği destekten söz eden Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ise, "Bir şehre ruhunu veren şey kültür ve sanattır. Başkanımız Ferdi Zeyrek’in bu alandaki vizyonu ve desteği sayesinde, şehir tiyatromuz Türkiye’nin en başarılı tiyatrolarından biri haline geldi. Bu salonda boş koltuk bırakmayan tüm Manisalı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Manisa’nın Sanat Yolculuğu Sürecek

Manisa Şehir Tiyatrosu, Biraz Daha Çikolata oyunu ile izleyiciden tam not alırken, önümüzdeki dönemde sahnelenecek oyunlar için heyecan uyandırdı. Sanatseverlerin ilgisi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Manisa, Türkiye’nin kültür-sanat merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor.