Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılında bakanlık bünyesinde 1.331 personel alımına ilişkin detayları açıkladı. Bakanlık, kadrolu ve sözleşmeli olmak üzere farklı unvanlarda personel alacak.

İstihdam edilecek personel ve alım şartları belli oldu

Bakanlık bünyesinde yapılacak alımlar, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı ve başvurular KPSS puanına göre değerlendirilecek. Alımlar, merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personeller için yapılacak. Bu kapsamda 611 sözleşmeli, 720 kadrolu memur olmak üzere toplam 1.331 kişi istihdam edilecek.

Personel alımı için alınacak unvanlar

500 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı

20 iklim değişikliği uzman yardımcısı

200 engelli memur

99 teknik personel (mühendis, mimar)

383 idari personel

45 destek çalışanı

Ayrıca, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na 84 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

KPSS sonuçlarına göre başvurular başlayacak

Alımların tamamı KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç şubat ayında göreve başlayacak. Bakan Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz. 2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde 1.331 personel alımı yapıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

İŞKUR üzerinden bin 500 kişiye daha istihdam sağlanacak

Ayrıca, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla Bakanlık bünyesinde 1.500 kişi, Ocak ayında çalışmaya başlayacak.