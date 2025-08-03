Manisa Su Platformu, aylardır barajlardaki su doluluk oranındaki tehlikeli düşüşe dikkat çekiyor, “kuraklık kapıda” diyordu. Gelinen noktada uyarılar bir bir gerçekleşiyor. Barajlardaki doluluk oranları hem Manisa’da hem İzmir’de kritik seviyelerin altına indi. İzmir’de artık geceleri su kesintileri başladı. Platform, “aynı tablo Manisa için de çok yakın” diyerek bir kez daha uyardı.

Manisa’daki tablo düşündürücü:

Demirköprü Barajı: %5

Avşar Barajı: %8

Gördes Barajı: %1’in altında

“Bu oranlar su arzının sürdürülemez hale geldiğinin göstergesidir. Her gün kuraklık riskine biraz daha yaklaşıyoruz,” diyen Manisa Su Platformu, vatandaşları suyu dikkatli kullanmaya ve yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.

İzmir’de ise tablo çoktan gerçeğe dönüştü:

Tahtalı Barajı: %7

Alaçatı Aktaş: %2

Gördes Barajı: %1

Balçova Barajı: %30

Ürkmez Barajı: %9

İZSU Genel Müdürlüğü, 6 Ağustos’tan itibaren İzmir genelinde 23.00 – 05.00 saatleri arasında kısmi su kesintileri uygulanacağını açıkladı. Kuraklık, yalnızca tarımı değil, muslukları da vuruyor.

Manisa Su Platformu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aylardır bu tabloyu işaret ediyoruz. İzmir'de başlayan kesintiler, Manisa'da da birkaç adım ötede. Şehir olarak çok kurak bir mevsimden geçiyoruz. Suyu oldukça tasarruflu kullanalım. Yakında çeşmeden ‘tısss’ sesi gelirse kimse şaşırmasın.”