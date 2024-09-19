Manisa Süper Amatör Ligi, bu yıl Turgutlulu futbol hakemi Yusuf Bulut’un ismiyle anılacak. 24 Nisan 2024'te spor yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu henüz 37 yaşında hayatını kaybeden Yusuf Bulut'un adının, 2024-2025 sezonuna verilmesi kararı alındı. Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Timur ve yönetim kurulunun aldığı bu karar, Futbol İl Temsilcisi Levent Kepenkli tarafından duyuruldu. Kepenkli, “Sevilen bir insan ve değerli bir hakem olan Yusuf Bulut’un adını yaşatmak adına bu karar alındı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Yusuf Bulut’un genç yaşta kaybı, Manisa spor camiasında büyük üzüntüye yol açmıştı. Turgutlu Belediyesi de Yusuf Bulut’un anısını yaşatmak amacıyla ilçedeki futbol sahasına ismini vermişti.