Manisa, 2024 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısıyla Türkiye'nin en çok araca sahip şehirleri arasında 9. sırada yer aldı. TÜİK verilerine göre şehirdeki araç sayısı bir önceki yıla göre 63 bin 409 artış gösterdi.

Manisa trafiğinde araç sayısı artıyor

2024 yılı sonu itibariyle Manisa’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 789 bin 697'ye ulaştı. Bir önceki yılın sonunda bu sayı 726 bin 288 olarak kayıtlara geçmişti. Manisa, bu artışla Türkiye genelinde en fazla trafiğe kayıtlı araca sahip 9. il olma konumunu korurken, traktör sayısında ise liderliğini sürdürüyor.

Manisa, araç sayısındaki bu artışla, hem ekonomik hem de tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bir şehir olma özelliğini pekiştiriyor. Şehrin tarımsal üretimindeki büyük payı, traktör sayısında lider olmasına neden olurken, genel araç sayısında da üst sıralarda yer alıyor.

Nüfusa oranla araç yoğunluğu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımından 9. sırada bulunan Manisa, nüfusa oranla ise Türkiye ortalamasının üstünde bir yoğunluğa sahip. Türkiye genelinde araç başına ortalama 2,7 kişi düşerken, Manisa’da bu oran 1,8 kişiye kadar düşüyor. Bu, şehirdeki araç sahipliğinin ne kadar yaygın olduğunu gösteren önemli bir veri olarak dikkat çekiyor.

Otomobil sayısına bakıldığında ise Manisa’da her 1 otomobile 5,6 kişi düşüyor. Bu oran, şehrin otomobil sahipliği konusunda da Türkiye ortalamasına oldukça yakın bir seviyede olduğunu ortaya koyuyor.