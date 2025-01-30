Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen aylık olağan meclis toplantısına katıldı. Toplantıda, Zeyrek'in belediye hizmetleri ve projeleri hakkında verdiği bilgiler, iş insanlarından büyük ilgi gördü. Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, Zeyrek’e olan övgülerini dile getirerek, “Eskiden muhatap bulamıyorduk, şimdi ise muhatabımız var” ifadesini kullandı.

Sosyal belediyecilik ve yeni proje hedefleri

Başkan Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü projelere dair detaylı açıklamalarda bulunarak, özellikle sosyal belediyeciliği ön planda tuttuklarını söyledi. Zeyrek, halk ekmek büfelerinin yaygınlaştırılması, halk mandıralarının artırılması ve kent lokantalarının sayısının çoğaltılması gibi hedefleri olduğunu belirtti. Ayrıca, Anne Kart, Hoş Geldin Bebek, Günaydın Çorbası gibi sosyal sorumluluk projeleri hakkında da bilgi verdi.

"Salihli’de ücretsiz toprak analizi yapacağız"

Zeyrek, Manisa'nın tarım sektörüne verdiği desteğin artarak devam ettiğini belirterek, kooperatiflerle yapılan toplantılar ve yeni projeler hakkında şunları söyledi: “50 dönüm altındaki üreticilere tohum desteği sağladık. Salihli’de ücretsiz toprak analizi yapacağız. Üretim tesisleri kurarak ürünleri katma değerli hale getireceğiz.”

Yeni sanayi alanlarına ihtiyaç var

Manisa'nın sanayi alanları konusunda da açıklamalarda bulunan Zeyrek, mevcut organize sanayi bölgesinin sürecini doldurduğunu ve artık yeni sanayi alanlarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Zeyrek, “Sanayi alanlarını merkezde tutmayı uygun bulmuyorum. Bu alanların 17 ilçeyi kapsamasını istiyorum. Yeni lojistik merkezleri kurarak sanayi alanlarını daha etkin bir şekilde dağıtmalıyız” dedi.

Manisa’yı dijitale taşıyoruz

Başkan Zeyrek, Manisa'yı dijital alanda daha ileriye taşıma hedefiyle yürütülen projelere de değindi. UNESCO Yaratıcı Şehirler Alanı’na başvurmayı planladıklarını açıklayan Zeyrek, Manisa’yı sinema ve turizm alanında da daha öne çıkaracak projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Toplu ulaşım ve tarımda suyun verimli kullanımı

Toplu ulaşım projeleri hakkında da bilgiler veren Zeyrek, Devlet Demir Yolları’ndan yeni hat taleplerinin olduğunu ve trafiği rahatlatmak adına troleybüs ve tramvay gibi alternatif sistemlerin üzerinde çalışıldığını söyledi. Ayrıca, Sarıgöl ilçesinde arıtılmış suyu tarımda kullanmak için başlatılan çalışmalarla, suyun verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanacağı ifade edildi.

Manisa TSO Başkanı’ndan Başkan Zeyrek’e teşekkür

Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, toplantıya katılan Belediye Başkanı Zeyrek’e teşekkürlerini ileterek, “Manisa, Avrupa'nın en mükemmel organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapan bir şehir. Bugün bir tarih yazdınız ve şehrin yıllardır beklediği bir tabloyu sağladınız. Sizinle birlikte Manisa daha modern bir şehir olma yolunda ilerleyecek” dedi.