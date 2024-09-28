Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Salihli’de katıldığı bağ bozumu etkinliğinde Manisa'nın tarımsal potansiyelini vurguladı. Özkan, ilin çekirdeksiz kuru üzüm üretimindeki öncü rolünü ve tarımsal ihracatta sağlanan yüksek katkıyı öne çıkardı.

Manisa, Türkiye’nin tarımsal gücü

Vali Vahdettin Özkan, Manisa’nın üzüm üretiminde Türkiye'nin lider şehirlerinden biri olduğunu ifade etti. Özkan, şehrin bereketli topraklarının ve üreticilerin emeğinin, ülke ekonomisine her yıl büyük katkılar sunduğunu vurguladı. Manisa'nın, 871 dekar alanda bağcılıkla geçimini sağlayan 40 bin aileye ev sahipliği yaptığını belirten Özkan, şehrin bu alandaki önemini şöyle ifade etti:

“Çekirdeksiz kurutmalık üzümün yüzde 92’si, sofralık üzümün ise yüzde 20’si Manisa'da üretiliyor. Ülke ekonomisine 500 milyon dolar gelir kazandırıyoruz."

Gediz Ovası’nın bereketi

Gediz Ovası’nın verimli topraklarının Manisa'nın tarım ekonomisindeki önemine dikkat çeken Vali Özkan, bölgenin yılın 365 günü üretim yaptığını belirtti. Manisa’da yapılan örtü altı üzüm yetiştiriciliği sayesinde, iklim koşullarından bağımsız olarak yüksek kalitede üzüm üretimi yapılabildiğini ifade eden Özkan, bu durumun uluslararası pazarda rekabet avantajı sağladığını belirtti.

Manisa ekonomisine katkı

Manisa’nın sadece üzüm üretiminde değil, diğer tarımsal ürünlerde de önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Özkan, şöyle devam etti:

“Manisa’da geniş bir ürün yelpazesi var. Üretim ve ihracat rakamları, Manisalı üreticilerin şehrimiz için en iyiyi hedeflediğini gösteriyor. Gediz Ovası’nın bereketi, çalışkan üreticilerimiz ve devletimizin katkılarıyla üretim kapasitemiz her geçen yıl daha da artıyor.”

Vali Özkan'dan üreticilere teşekkür

Vali Özkan, üzüm hasadı esnasında üreticilerle bir araya gelerek, tüm tarım emekçilerine teşekkür etti. Üreticilerin emeği sayesinde Manisa'nın tarımda öncü konumunu sürdüreceğini ifade etti ve yeni sezonun bereketli olmasını diledi.