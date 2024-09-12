Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu Belediyesi ile önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı. Eylül ayı meclis toplantısında gündeme gelen protokol, İzzettin ve Akçapınar Mahalleleri'ndeki iki önemli tesisi Turgutlu Belediyesi’ne tahsis etti. Protokol, iki belediye arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve yerel ihtiyaçların daha iyi karşılanmasını hedefliyor.

İki belediye arasında önemli protokol

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi arasında imzalanan protokol, Turgutlu’nun sosyal ve kültürel altyapısını güçlendirecek. Protokol kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından İzzettin Mahallesi’ndeki düğün salonu ve Akçapınar Mahallesi’ndeki çok amaçlı etkinlik salonu, Turgutlu Belediyesi’ne 5 yıl süreyle tahsis edilecek.

Protokolün detayları

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın imzaladığı protokol, Turgutlu’nun toplumsal ihtiyaçlarına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İzzettin Mahallesi’ndeki düğün salonu, bölgedeki sosyal etkinlikler için kullanılacakken, Akçapınar Mahallesi’ndeki çok amaçlı etkinlik salonu çeşitli etkinlik ve organizasyonlar için hizmet verecek.

Başkanlardan açıklamalar

Protokol imzalarının ardından açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Turgutlu’da yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla bu protokolü imzaladık. İki belediye arasında güç birliği yaparak, halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ile olan işbirliğimiz, Turgutlu’nun ihtiyaçlarına yönelik önemli bir katkı sağladı. Başkan Ferdi Zeyrek’e Turgutlulu hemşerilerim adına teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.