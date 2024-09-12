CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz’un, AKP hükümetleri döneminde görev yapan veya yakınları arasında dolar milyoneri olan kişilerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilmedi. Karakoz, 16 Ağustos 2024 tarihinde TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde, AKP döneminde Başbakanlık, Bakanlık, Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı yapmış kişilerin ve bunların birinci veya ikinci dereceden yakınlarının dolar milyoneri olup olmadığını sormuştu. Ancak, önerge TBMM Başkanlığı tarafından işleme alınmayarak ilgili bakanlığa sevk edilmedi.

"Zenginleşen AK Partilileri öğrenmek kişisel soru değildir"

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un önergeyi kabul etmeme kararını eleştirerek, “Türkiye’de dolar milyoneri olarak bilinen kişiler arasında AKP hükümetleri döneminde Başbakanlık, Bakanlık, Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı yapmış kaç kişi veya bunların birinci ya da ikinci dereceden yakınları bulunmaktadır?” şeklindeki sorunun kişisel bir konu olmadığını ifade etti. Karakoz, “Zenginleşen AKP’lileri öğrenmek, asla kişisel bir soru değildir. Bu, denetim yapan bir milletvekilinin en temel hakkıdır. TBMM Başkanı’nın bu konuda almış olduğu karar, denetim yetkisini sınırlayan ve şeffaflık ilkesine aykırı bir tutumdur” şeklinde konuştu.

Kurtulmuş’un tarafsızlığına sorgulama

Karakoz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un tarafsızlığını sorgulayan bir açıklama yaparak, “TBMM Başkanı’nın tarafsız olmadığını daha önceki kararlarından biliyorduk. Ancak AKP döneminde görev yapmış Başbakan, Bakan, Milletvekili ve Belediye Başkanları’nın korumalığını yaptığını bilmiyorduk. TBMM Başkanı, bu soruyu kabul etmeyerek adı geçen makamda görev alan kişileri zan altında bırakmıştır” dedi.