Şölende sanat rüzgarı esti

Yunusemre Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleriyle toplumsal bağları güçlendirmeyi sürdürüyor. 100. Yıl Meydanı'nda yapılan Âşıklar Şöleni'ne yoğun ilgi gösterildi.

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Aşıklar geceyi renklendirdi

Şölende Aşık Osman Feryadı, Aşık Ali Rıza Ezgi, Aşık Ensar İpek, Aşık Peri, Bekir Sami ve Şair Kurbani Geçmiş performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Plaketlerle ödüllendirildiler

Gecenin sonunda âşıkları plaketle onurlandıran Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen ve Kültür İşleri Müdürü Yasemen Sarar Şıktaş, sanatçılara teşekkür etti.

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Editör: Sezin Türkyılmaz