Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde vatandaşlara yönelik toplu taşıma hizmetini ücretsiz hale getirdi. Belediye bünyesindeki resmi otobüsler ve MANULAŞ’a bağlı Kırmızı Otobüsler gün boyunca ücretsiz ulaşım sağlayacak.

1 Mayıs’ta Kırmızı Otobüsler ücretsiz hizmet verecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kent genelinde hizmet veren tüm belediyeye ait resmi toplu taşıma araçları ile MANULAŞ bünyesindeki Kırmızı Otobüsler, gün boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Zeyrek: “1 Mayıs, emeğin ve dayanışmanın günüdür”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 1 Mayıs’ın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu simgelediğini belirtti.

“Emeğin, alın terinin ve dayanışmanın bayramı olan 1 Mayıs’ta Manisalı hemşehrilerimizin bu anlamlı günü coşkuyla kutlamaları için toplu taşıma hizmetimizi ücretsiz hale getirdik. Belediyemize ait tüm toplu ulaşım araçlarımız halkımıza gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.”