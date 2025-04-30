Sermaye Piyasası Kurulu'nun Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 2025 yılı itibarıyla borsada birçok hisseye geçici işlem kısıtlamaları getirildi. İşte güncel tedbirli hisseler listesi ve ceza bitiş tarihleri.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde 2025 yılı itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören birçok hisse senedine çeşitli tedbir kararları getirildi. Bu önlemler yatırımcıları aşırı dalgalanmalardan korumayı hedefliyor.

Bazı yatırımcılarca "ceza" gibi algılansa da bu uygulamalar, piyasa istikrarını koruma amacı taşıyor. İşte 2025 yılı itibarıyla VBTS kapsamında işlem kısıtlamaları getirilen şirket hisseleri, uygulanan tedbir türleri ve bitiş tarihleri…

VBTS nedir, neden uygulanıyor?

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi, aşırı fiyat hareketliliği gösteren hisselere belirli süreyle kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi, tek fiyat, internet emri yasağı gibi önlemler uygulanmasını kapsar. Bu sistem sayesinde manipülatif işlemler önlenerek yatırımcılar korunur.

Güncel tedbirli hisseler listesi (2025)

Aşağıdaki tabloda, VBTS kapsamında tedbir uygulanan hisselerin şirket adı, uygulanan tedbir türleri, başlangıç ve bitiş tarihleri yer almaktadır:

# Hisse Kodu Şirket Adı Tedbir Türü Başlangıç Bitiş 1 AKSUE Aksu Enerji Kredili işlem, brüt takas, emir paketi 2 Nisan 30 Nisan 2 EUHOL Euro Yat. Holding Kredili işlem, brüt takas, emir paketi 2 Nisan 30 Nisan 3 SNKRN Senkron Güvenlik Kredili işlem, brüt takas, emir paketi 2 Nisan 30 Nisan 4 AVGYO Avrasya GYO Kredili işlem, brüt takas, emir paketi 4 Nisan 2 Mayıs 5 SUNTK Sun Tekstil Kredili işlem, brüt takas 4 Nisan 2 Mayıs 6 EGEPO Nasmed Sağlık Kredili işlem yasağı 4 Nisan 2 Mayıs 7 BMSCH BMS Çelik Hasır Kredili işlem, brüt takas, emir paketi 7 Nisan 6 Mayıs 8 SKTAS Söktaş Tekstil Kredili işlem yasağı 8 Nisan 7 Mayıs 9 VKING Viking Kağıt Kredili işlem, brüt takas, emir paketi 11 Nisan 9 Mayıs 10 MAKTK Makina Takım Kredili işlem, brüt takas 11 Nisan 9 Mayıs 11 BULGS Bulls GSYO Kredili işlem yasağı 11 Nisan 9 Mayıs 12 DERHL Derlüks Holding Kredili işlem, brüt takas, emir paketi 11 Nisan 13 Mayıs 13 SONME Sönmez Filament Kredili işlem, brüt takas, emir paketi 14 Nisan 13 Mayıs 14 ERSU Ersu Meyve Kredili işlem, brüt takas, emir paketi 15 Nisan 14 Mayıs 15 ETILR Etiler Gıda Kredili işlem, brüt takas 16 Nisan 15 Mayıs 16 RUZYE Ruzy Madencilik Kredili işlem, brüt takas 16 Nisan 15 Mayıs 17 BAKAB Bak Ambalaj Kredili işlem yasağı 16 Nisan 15 Mayıs 18 CRDFA Creditwest Faktoring Kredili işlem, brüt takas, emir paketi 17 Nisan 16 Mayıs 19 OYAYO Oyak Yat. Ort. Kredili işlem, brüt takas, emir paketi 17 Nisan 16 Mayıs 20 IEYHO Işıklar Holding Kredili işlem yasağı 17 Nisan 16 Mayıs 21 MANAS Manas Enerji Kredili işlem yasağı 18 Nisan 16 Mayıs 22 MERCN Mercan Kimya Kredili işlem yasağı 18 Nisan 16 Mayıs 23 AVOD A.V.O.D. Gıda Kredili işlem yasağı 21 Nisan 20 Mayıs 24 LYDYE Lydia Yeşil Enerji Kredili işlem yasağı 21 Nisan 20 Mayıs 25 EKOS Ekos Teknoloji Kredili işlem yasağı 21 Nisan 20 Mayıs 26 MOBTL Mobiltel Kredili işlem, brüt takas 22 Nisan 21 Mayıs 27 GARFA Garanti Faktoring Kredili işlem yasağı 25 Nisan 23 Mayıs 28 HATEK Hateks Tekstil Kredili işlem, brüt takas, emir paketi 25 Nisan 23 Mayıs 29 CEMTS Çemtaş Çelik Kredili işlem yasağı 28 Nisan 27 Mayıs 30 SMRVA Sümer Varlık Yön. Kredili işlem, brüt takas, emir paketi 28 Nisan 27 Mayıs 31 VKFYO Vakıf Menkul Ort. Kredili işlem, brüt takas, emir paketi 28 Nisan 27 Mayıs 32 DSTKF Destek Faktoring Kredili işlem yasağı 29 Nisan 28 Mayıs 33 CEMAS Çemaş Döküm Kredili işlem, brüt takas, emir paketi 29 Nisan 28 Mayıs 34 DOKTA Döktaş Döküm Kredili işlem yasağı 30 Nisan 29 Mayıs 35 ODINE Odine Solutions Kredili işlem yasağı 30 Nisan 29 Mayıs 36 PAPIL Papilon Savunma Kredili işlem yasağı 30 Nisan 29 Mayıs 37 SANFM Sanifoam Sünger Kredili işlem yasağı 30 Nisan 29 Mayıs 38 VANGD Vanet Gıda Kredili işlem, brüt takas, emir paketi 30 Nisan 29 Mayıs

Cezası biten hisseler: Süreç ne zaman sona eriyor?

Her hisseye uygulanan tedbir kararı, belirli bir süreyle sınırlı tutulur. Bu süre sonunda hisseler normal işleme döner. Örneğin:

DERHL (Derlüks Yat. Holding) hissesi için 11 Nisan'da başlayan tedbir süreci, 13 Mayıs 2025'te sona erecek.

PAPIL (Papilon Savunma) hissesi üzerindeki kısıtlamalar ise 30 Nisan - 29 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli.

Yatırımcıların bu tarihleri yakından takip etmeleri, işlem kararlarını buna göre şekillendirmeleri önem arz ediyor.

Brüt takas ve kredili işlem yasağı ne anlama geliyor?

Brüt Takas: Aynı gün içinde alınan hissenin satılamaması anlamına gelir. Günlük al-sat işlemlerini sınırlar.

Kredili İşlem Yasağı: Hisse senedinin kredi kullanılarak alınmasını engeller. Riskli pozisyonların oluşmasının önüne geçilir.

Bu önlemler genellikle 15-20 iş günü süreyle uygulanır.