Manisa Büyükşehir Belediyesi, “Mahalle ve Afet İnterneti Projesi” kapsamında kırsal mahallelere ücretsiz internet ulaştırmaya devam ediyor. Proje sayesinde 140 mahallede 4 bin 410 çocuk ve 39 bin 723 vatandaş internete kavuştu. Belediye, yıl sonuna kadar bu sayıyı 280 mahalleye çıkarmayı hedefliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden dijital dönüşüm hamlesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların internete erişimini kolaylaştırmak için “Mahalle ve Afet İnterneti Projesi”ni genişletmeye devam ediyor.

Belediye, bugüne kadar 140 mahallede altyapı çalışmalarını tamamlayarak 4 bin 410 çocuk ve 39 bin 723 vatandaşa ücretsiz internet erişimi sağladı.

Akhisar Hanpaşa, Tütenli, Karayağcı ve Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi gibi bölgelerde de kurulumların tamamlandığı bildirildi.

“Hedef 280 mahalleye ulaşmak”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sistem Mühendisi Hakan Gaşi, projenin büyümeye devam ettiğini belirterek şu bilgileri verdi:

“Ekim ayı içinde yapılacak ihale ile 140 mahalleye daha internet hizmeti vereceğiz. Böylece internet erişimi sağladığımız mahalle sayısı 280’e ulaşacak. Uydu interneti yaklaşık 300 metre çapında bir kapsama alanı sunuyor. Genellikle mahalle meydanları ve okul çevrelerinde kurulum yapıyoruz.”

Projenin ikinci etabının tamamlanmasıyla birlikte, 10 bin 313 çocuk ve 82 bin 208 vatandaş internet erişimine kavuşmuş olacak.

Mahalle sakinleri memnun

Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Fahri Sağır, hizmetin öğrenciler için büyük bir kolaylık sağladığını ifade etti:

“Eskiden öğrenciler internet olmadığı için başka mahallelere gitmek zorunda kalıyordu. Şimdi artık ödevlerini, sınav hazırlıklarını rahatlıkla yapabiliyorlar. Çocukların bahaneleri kalmadı.”

Mahalle sakini Remzi Yıldırım da benzer şekilde memnuniyetini dile getirdi:

“İnternet olmadığı için çocukların ödevlerini merkezde yapmak zorunda kalıyorduk. Artık herkes internetten memnun. Bu hizmet için Besim Dutlulu Başkan’a teşekkür ediyoruz.”

Hanpaşa Mahallesi Muhtar Azası Mehmet Ersoy ise şunları söyledi:

“Biz fazla kullanmıyoruz ama çocuklar çok memnun. Sürekli ders çalışıyorlar, boş vakitlerinde oyun oynuyorlar. Besim Başkanımızın bu hizmeti köyümüze getirmesi çok güzel.”

‘İnternetsiz mahalle kalmayana dek devam edeceğiz’

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projede gelinen noktayı şu sözlerle değerlendirdi: