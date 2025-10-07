Deprem tehdidi altındaki Manisa’da şehir merkezinden geçen aktif fay üzerinde yaklaşık 1.500-2.000 bina bulunuyor. Yetkililer, kentsel dönüşüm ve risk azaltma çalışmalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Manisa’da risk tablosu ürkütücü

Manisa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı’nda, şehir merkezinden geçen aktif fay hattı ve çevresindeki yapı stoku ele alındı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, fay üzerinde yaklaşık 1.500-2.000 bina bulunduğunu belirterek, yüzey kırığı riskinin depremin dalga etkisinden bağımsız bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Tatar, afet risklerini azaltmanın görünmeyen ama en hayati alanlardan biri olduğunu ifade ederek, risk azaltma çalışmalarının hayat kurtardığını ve sorumluluğun tüm paydaşlarda olduğunu dile getirdi.

Başkan Dutlulu: "Kentsel dönüşüm şart"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Besim Dutlulu, mevcut yapı stokunun durumu karşısında “insanın içini ürperten, kıpkırmızı bir tablo” sözlerini kullandı. Dutlulu, 2000 yılı öncesi inşa edilen binaların risk taşıdığını ve bu binaların kentsel dönüşüme alınarak yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise afet öncesi hazırlığın önemine dikkat çekerek, müdahale planlarından önce bilimsel ve sistematik çalışmalar yapılmasının şart olduğunu ifade etti.

İRAP kapsamında yürütülen çalışmalar koordinasyon, sorumluluk ve çözüm odaklı planlama gerektiriyor.

2027-2032 dönemine yönelik yeni planlama süreci tüm illerde dinamik bir yapı çerçevesinde yürütülecek.

Fayın hareketlenmesi durumunda sadece dalga etkisi değil, yüzey kırığı kaynaklı tehlikeler de ciddi risk oluşturuyor.

Tüm paydaşlar, afete hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmalarının önemi konusunda uyarılarda bulundu.