Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, deprem bölgesinde hasar gören araçların şase numaralarını değiştirip satan 35 şüpheli gözaltına alındı.
Şase numaralarını değiştirip sattılar
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında, deprem bölgesinde hasar gören araçların piyasa değerinin altında satın alındığı ve yurt dışından getirilen araçların şase numaralarının bu araçlara işlendiği tespit edildi.
Bu yöntemle araçlar piyasada yeniden satılarak resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.
8 ilde eş zamanlı operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Kırşehir, Sivas, Mersin, Şanlıurfa, Mardin ve Ordu’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 39 şüpheliden 35’i gözaltına alındı.
10 şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Bunlardan 10’u tutuklanırken, 24’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise doğrudan serbest bırakıldı.
4 firari şüpheli için ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Soruşturma sürüyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtti.
Yetkililer, benzer yöntemlerle yapılan araç dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.