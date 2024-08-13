Suriye'nin Hama bölgesinde saat 23.56'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin güney sınırında yer alan Hatay ve Gaziantep'te de hissedildi. Depremin yerin 19 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, deprem Suriye'nin iç kesimlerinde olmasına rağmen Türkiye'de de paniğe yol açtı.

Depremler peş peşe geldi

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yaşanan bu sarsıntıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Görür, "Suriye'de peş peşe yaşanan depremler, Hatay'daki Ölü Deniz Fayı'nın devamı üzerinde ve Hama yakınlarında gerçekleşti. İlk sarsıntı öncü deprem olup, ardından 5,5 büyüklüğünde bir ana deprem meydana geldi. Türkiye'deki devamı ise Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı," ifadelerini kullandı.

Görür, Hatay çevresinde afete yol açabilecek bir deprem hareketi beklemediklerini belirterek, "Endişe etmeyin, sevgiyle," dedi. Bu açıklama, bölgedeki vatandaşların korkularını bir nebze olsun yatıştırmayı amaçladı.